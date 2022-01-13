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Общество13 января 2022 15:27

В аэропорту Краснодара остаются задержанными три самолета

Рейсы были задержаны из-за снегопада и ледяного дождя в краевом центре
Евгения ХАЛИКОВА
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Аэропорт Краснодара вернулся к штатному расписанию. Фото: пресс-служба аэропорта

Аэропорт Краснодара вернулся к штатному расписанию. Фото: пресс-служба аэропорта

В аэропорту Краснодара ждут отправки три самолета, которые не смогли вылететь накануне из-за сложных погодных условий, парализовавших работу воздушной гавани. 12 января аэропорт был закрыт на прием и вылет из-за снегопада и ледяного дождя. Погода нормализовалась лишь к утру 13 января. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, краснодарскому аэропорту пришлось работать с удвоенной нагрузкой. Ведь к стандартному расписанию добавились рейсы, задержанные за предыдущие сутки.

- Все пассажиры были обеспечены и водой, и питанием. В ночь на 13 января в аэропорт было поставлено около 3 тыс. комплектов горячего питания, - рассказал руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

Сейчас гавань работает в штатном режиме. Самолеты проходят дополнительную обработку реагентами и ждут своей очереди на отправку.