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Звезды13 января 2022 15:56

В Краснодаре пытаются предотвратить разрушение штаба Добровольческой армии генерала Корнилова

Специалисты проведут противоаварийные работы, которые подготовят памятник истории и культуры к дальнейшей реставрации
Евгения ХАЛИКОВА
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В этом домике располагался штаб Добровольческой армии. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В этом домике располагался штаб Добровольческой армии. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре специалисты приступили к комплексу противоаварийных работ, которые должны предотвратить разрушение здания земледельческо-ремесленной школы Кубанского экономического общества. Во время Гражданской войны здесь разместился штаб Добровольческой армии, которой командовал генерал Лавр Корнилов. Как сообщили в администрации краевого центра, над полуразрушенным домиком из самана сейчас устанавливают защитный шатер.

- Работы проведут за 45 дней, срок окончания контракта — 17 марта, - рассказали в департаменте муниципальной собственности и городских земель.

Приступить к реставрации стодесятилетнего объекта культурного наследия пока мешают бюрократические тонкости. До сих не завершена процедура передачи земельного участка, на котором располагается дом, в собственность муниципалитета. Само здание находится в муниципальной собственности.