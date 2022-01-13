В Краснодаре к строительству приюта для животных привлекут инвесторов

В 2021 году в Краснодаре стерилизовали и чипировали 1200 бездомных собак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре рассматривают несколько вариантов строительства и содержания приюта для бездомных животных, который должен появиться в поселке Березовом. Как сообщили в пресс-службе администрации города, власти не отвергают возможность участия частных средств в проекте, который оценен в 134 млн рублей.

—На улицах много безнадзорных животных, есть случаи нападений на людей. И территория города настолько большая, что локальными акциями эту проблему не решить. Нужно создавать большой приют и не один. Продолжать работу по отлову, стерилизации и чипированию, привлекать общественность для помощи брошенным животным. Если это все будет реализовано, за два года мы сможем улучшить ситуацию, - рассказал мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

Муниципальный приют сможет принять на содержание более 200 животных. Вольеры, ветеринарный блок и административные здания разместятся на площади 1,3 га. Сотрудники приюта будут заниматься отловом, лечением, стерилизацией и чипированием животных.