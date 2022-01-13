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Здоровье13 января 2022 16:42

В Краснодаре отремонтировали детскую травматологию в клинической больнице скорой медицинской помощи

Это первый ремонт в отделении с момента открытия в 1966 году
Евгения ХАЛИКОВА
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Отделение травматологии в больнице скорой помощи отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отделение травматологии в больнице скорой помощи отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре впервые за 56 лет было капитально отремонтировано отделение детской травматологии в клинической больнице скорой медицинской помощи. Также в лечебное учреждение было доставлено новое оборудование. В пресс-службе регионального минздрава рассчитывают, что врачи смогут проводить исследования маленьких пациентов качественней и быстрей.

– Бывают такие дни, когда мы принимаем до 200 пациентов. За год через наше отделение проходит почти 40 тысяч человек, – рассказал заведующий отделением детской травматологии Леонид Новак.

В 2022 году в восьми муниципалитетах региона будет начато строительство девяти новых поликлиник. Также в этом году капитально отремонтируют 12 районных поликлиник.