В Краснодаре отремонтировали детскую травматологию в клинической больнице скорой медицинской помощи

Отделение травматологии в больнице скорой помощи отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре впервые за 56 лет было капитально отремонтировано отделение детской травматологии в клинической больнице скорой медицинской помощи. Также в лечебное учреждение было доставлено новое оборудование. В пресс-службе регионального минздрава рассчитывают, что врачи смогут проводить исследования маленьких пациентов качественней и быстрей.

– Бывают такие дни, когда мы принимаем до 200 пациентов. За год через наше отделение проходит почти 40 тысяч человек, – рассказал заведующий отделением детской травматологии Леонид Новак.

В 2022 году в восьми муниципалитетах региона будет начато строительство девяти новых поликлиник. Также в этом году капитально отремонтируют 12 районных поликлиник.