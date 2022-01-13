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Общество13 января 2022 17:05

Из-за усиливающейся непогоды в Азовском море могут обледенеть суда

Синоптики прогнозируют усиление ветра на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
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На Азовском море ждут шторм

На Азовском море ждут шторм

Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани ожидают ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют усиление ветра, которое может спровоцировать обледенение судов в Азовском море. По данным Краснодарского центра метеорологии и мониторингу среды, непогода будет держать регион в плену до конца недели.

- По сообщению группы морского прогнозирования Северо-Кавказского управления гидрометеорологической службы, по восточной половине Азовского моря ожидается сильный ветер до 23-28 метров в секунду. Прогнозы сохраняются до 15 января, в течение периода направление ветра будет меняться, и это еще больше усложнит ситуацию, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь с 13 на 14 января в Таганрогском заливе ожидается медленное обледенение судов. 15 января на Азовском море ожидается шторм, высота волн может достичь от 1,2 до 1,7 метра.