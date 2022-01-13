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Общество13 января 2022 17:29

Фантомное предприятие ввезло 340 тонн продуктов из Южно-Сахалинска на Кубань

Употребление некачественного мяса свинины, краба и рыбной продукции может быть опасно для жизни
Евгения ХАЛИКОВА
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На Кубань незаконно ввезли мясо неизвестного происхождения

На Кубань незаконно ввезли мясо неизвестного происхождения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники краснодарского управления Россельхознадзора выявили предприятие, которое с мая по октябрь 2021 года поставило на Кубань из Южно-Сахалинска 340 тонн продуктов питания. Специалисты проверили данные предприятия и обнаружили многочисленные нарушения в деятельности.

- При анализе деятельности установлено, что данная фирма не является производственной, при этом в период с мая по октябрь 2021 года было оформлено 54 производственных материала на мясо свинины, мясо краба, рыбную продукцию. То есть в общей сложности в оборот ввели примерно 340 тонн продукции неизвестного происхождения, - рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Известно, что мясо и рыбу ввозили в Ейск и Тимашевск. Сейчас правоохранительные органы проверяют кубанских деловых партнеров южно-сахалинского фантомного предприятия. После завершения проверки материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.