Фантомное предприятие ввезло 340 тонн продуктов из Южно-Сахалинска на Кубань

На Кубань незаконно ввезли мясо неизвестного происхождения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники краснодарского управления Россельхознадзора выявили предприятие, которое с мая по октябрь 2021 года поставило на Кубань из Южно-Сахалинска 340 тонн продуктов питания. Специалисты проверили данные предприятия и обнаружили многочисленные нарушения в деятельности.

- При анализе деятельности установлено, что данная фирма не является производственной, при этом в период с мая по октябрь 2021 года было оформлено 54 производственных материала на мясо свинины, мясо краба, рыбную продукцию. То есть в общей сложности в оборот ввели примерно 340 тонн продукции неизвестного происхождения, - рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Известно, что мясо и рыбу ввозили в Ейск и Тимашевск. Сейчас правоохранительные органы проверяют кубанских деловых партнеров южно-сахалинского фантомного предприятия. После завершения проверки материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.