Начальник охраны морпорта в Новороссийске незаконно начислял себе зарплату

В Новороссийске начальник охраны морпорта подозревается в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении начальника охраны морпорта Новороссийска. Мужчину подозревают в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В течение 2020 года он, пользуясь своим служебным положением, начислил премии себе и своим подчиненным.

- Обвиняемый внес в постовые ведомости ложные и несоответствующие действительности сведения об исполнении обязанностей 19 подчиненных сотрудников, которым впоследствии была начислена заработная плата. Также фигурант уголовного дела начислял себе заработную плату якобы за исполнение обязанностей подменного стрелка смены по охране объектов транспортной инфраструктуры морского порта «Новороссийск», - рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Все денежные средства, в том числе, начисленные и другим сотрудникам охраны, были переданы обвиняемому. Ущерб от мошеннических действий составил более 300 тысяч рублей. Расследование дела еще продолжается.