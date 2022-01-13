В Красной Поляне к лыжникам на трассу вышел медведь

Бурый медведь испугал туристов в Красной Поляне Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Красной Поляне на горнолыжную трассу вышел медведь. Дикое животное должно уже впасть в спячку, но возможно, близкое соседство с оживленным курортом беспокоит косолапого.

- Медведя заметили рано утром 8 января. Зверь приблизился к трассе, где в это время катались люди, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Впрочем, медведю быстро стало скучно, и он удалился, оставив шокированных людей. Напомним, такие встречи на территории Сочи уже случались. Медведи чувствуют себя хозяевами на горных курортах и не боятся человека.

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