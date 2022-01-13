Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 18:38

В Красной Поляне к лыжникам на трассу вышел медведь

Дикое животное перепугало отдыхающих
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бурый медведь испугал туристов в Красной Поляне

Бурый медведь испугал туристов в Красной Поляне

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Красной Поляне на горнолыжную трассу вышел медведь. Дикое животное должно уже впасть в спячку, но возможно, близкое соседство с оживленным курортом беспокоит косолапого.

- Медведя заметили рано утром 8 января. Зверь приблизился к трассе, где в это время катались люди, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Впрочем, медведю быстро стало скучно, и он удалился, оставив шокированных людей. Напомним, такие встречи на территории Сочи уже случались. Медведи чувствуют себя хозяевами на горных курортах и не боятся человека.

Жителей Сочи пугают дикие медведи. Косолапые стали наведываться в жилые микрорайоны