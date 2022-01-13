Машина скорой помощи попала в аварию в Краснодарском крае

В Новопокровском районе столкнулись скорая и легковушка. Фото: edds_novopokrovskaya

В Краснодарском крае на трассе столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Как сообщили в ЕДДС Новопокровского района, неотложка направлялась на вызов к пациенту в станицу Ильинскую.

- Шевроле-Лачетти двигалась во встречном направлении в сторону станицы Новопокровской. Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со скорой, - рассказали в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

В результате ДТП пассажиры и водители обоих транспортных средств получили травмы. Погибших нет.