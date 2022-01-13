Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2022 19:02

Машина скорой помощи попала в аварию в Краснодарском крае

Авария произошла 13 января на трассе Кавказская - Новопокровская
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новопокровском районе столкнулись скорая и легковушка. Фото: edds_novopokrovskaya

В Новопокровском районе столкнулись скорая и легковушка. Фото: edds_novopokrovskaya

В Краснодарском крае на трассе столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Как сообщили в ЕДДС Новопокровского района, неотложка направлялась на вызов к пациенту в станицу Ильинскую.

- Шевроле-Лачетти двигалась во встречном направлении в сторону станицы Новопокровской. Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со скорой, - рассказали в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

В результате ДТП пассажиры и водители обоих транспортных средств получили травмы. Погибших нет.