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Общество13 января 2022 23:00

Житель Кубань пожаловался в полицию на "электрическую" воду у себя дома

Мужчина уверял, что вода в его ванной комнате бьется током
Евгения ХАЛИКОВА
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Житель Каневской пожаловался полицейским на воду, которая била его током

Житель Каневской пожаловался полицейским на воду, которая била его током

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С необычным обращением стакнулись полицейские Каневского района. 45-летний житель станицы Каневской обратился в дежурную часть с жалобой на коммунальное хозяйство. По его словам, у него в квартире происходили странные и опасные вещи.

- Мужчина заявил о том, что в его ванной комнате электризуется вода. В ходе проверки противоправных действий не выявлено, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские, впрочем, отнеслись к жалобе мужчины со всей серьезностью и рекомендовали ему обратиться к электрикам. Если в его ванной комнате есть утечка электроэнергии, он может получить серьезные электротравмы даже во время чистки зубов.