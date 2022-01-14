Житель Кубань пожаловался в полицию на "электрическую" воду у себя дома

Житель Каневской пожаловался полицейским на воду, которая била его током Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С необычным обращением стакнулись полицейские Каневского района. 45-летний житель станицы Каневской обратился в дежурную часть с жалобой на коммунальное хозяйство. По его словам, у него в квартире происходили странные и опасные вещи.

- Мужчина заявил о том, что в его ванной комнате электризуется вода. В ходе проверки противоправных действий не выявлено, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские, впрочем, отнеслись к жалобе мужчины со всей серьезностью и рекомендовали ему обратиться к электрикам. Если в его ванной комнате есть утечка электроэнергии, он может получить серьезные электротравмы даже во время чистки зубов.