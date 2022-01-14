Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 14 января запланированы веерные отключения электроэнергии. Без света останутся жители более пяти населенных пунктов. По данным энергетиков, ограничения коснутся жителей всех внутригородских округов курорта. На их территории пройдут планово-предупредительные работы, которые невозможно провести под напряжением.

Адлерский район:

14 января с 03:00 до 07:00 света не будет на улицах Эпроновская, Апшеронская, Ростовская, Камо, Мостовая, Кузнечная, Глициний, Родная, Бестужевская, Пензенская, Грушевая, Клубная, Комарова, Пермская, Рассвет, Сормовская, Спутник, переулке Тихий и в поселках Социализм и Бестужевка.

Хостинский район:

14 января с 03:00 до 07:00 будут лишены благ цивилизации обитатели Сухумского шоссе и улиц Дарвина, Искры и Калиновая.

В Центральном районе работы повлекут отключение только на улице Альпийской.

Лазаревский район:

14 января несколько часов проведут без электроэнергии жители поселков Горное Лоо, Верхняя Хобза, Верхнеармянское Лоо, а также улиц Кузнечная, Лооская, Календарная, Кироваканская, Краснооктябрьская и Разданская.