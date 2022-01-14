Проект застройки свободного участка в ЮМР Краснодара отправили на доработку

Споры идут вокруг этого участка

Вопрос по поводу застройки свободного участка в ЮМР Краснодара поднимался неоднократно. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко пояснил, что проект не был утвержден, этот вопрос просто предлагался к обсуждению.

- Это не был окончательно решенный вопрос. Поэтому жителям не стоит выходить с протестами. Мы услышали мнение горожан. Проект отправили на доработку, — пояснил Алексеенко.

Спикер гордумы Вера Галушко отметила, что в ЮМР нужен Дом культуры. Местные жители говорят, что в районе не хватает школ и детсадов, пишет «Коммерсантъ».

Ранее глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий объяснил жителям, что на сегодняшний день строительство храма даже не обсуждается, такой вопрос просто не стоит на повестке. При этом активисты сообщали, что часть новой аллеи могут отдать под церковь.