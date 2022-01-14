План вакцинации от COVID-19 выполнили пять районов Кубани

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания от коронавируса. В регионе на сегодняшний день привились 2,8 млн жителей. План выполнили пять районов.

- Более 80% жителей привились в Кавказском, Апшеронском, Динском, Курганинском и Калининском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Медики отмечают, что только вакцинация может побороть инфекцию. Некоторые уже проходят ревакцинацию.

- Новый штамм «омикрон» охватывает большее количество людей и быстрее распространяется. Чтобы сберечь систему здравоохранения края, экономику региона, а самое главное – жизни жителей Кубани, нужно привиться, - отметил глава минздрава Евгений Филиппов.