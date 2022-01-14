Главные сериалы и фильмы новогодних каникул: выбор жителей Кубани

Неудивительно и ожидаемо: все рейтинги побила новогодняя речь президента России на Первом канале. В целом на праздниках, помимо главного канала страны, кубанцы чаще отдавали предпочтение России 1, НТВ, Домашнему, Пятнице и ТНТ.

Из российских сериалов онлайн-кинотеатра KION особой популярностью пользовались драмеди «Почка» (18+) с Любовью Аксеновой в главной роли, фантастическая мелодрама «В раю мест нет» (18+) о непростых отношениях пары и петле времени, трогательная комедия «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз.

Список зарубежных сериалов-лидеров возглавили неувядающие «Отчаянные домохозяйки» (16+), «Воскресший Эртугрул» (захватывающая история жизни турецкого правителя, 16+) и медицинская драма «Анатомия страсти» (16+) о буднях медиков.

Пятерка фильмов, которые чаще всего на новогодних каникулах выбирали жители Краснодара и края, выглядит так. На первом месте – комедия «Честный развод» (16+) с Александром Робаком и Агатой Муцениеце. «Круэлла» (12+) – про коварную женщину, чуть не погубившую сто и одного долматинца. Байопик «Необыкновенная история на Рождество» (12+) и, разумеется, «Один дома» (0+).

Напоминаем, что подписка на новинки, давно полюбившиеся сериалы и фильмы в онлайн-кинотеатре KION доступна всем пользователям пакетных тарифов МТС.