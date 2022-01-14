В Геленджике утвердили проект нового генерального плана города

Сегодня в Геленджике проект нового генерального плана принят и утверждён

В Геленджике несколько месяцев активно обсуждали генплан города. Сегодня, 14 января, в мэрии сообщили, что документ поддержали депутаты большинством голосов.

- Проект нового генплана Геленджика принят и утверждён, - отметили в пресс-службе администрации.

В ходе общественных слушаний в управлении архитектуры администрации обработали 7300 заявлений. Все замечания были приняты, поправки внесены. По данным мэрии, при доработке удовлетворено около 70% просьб жителей.

- В процессе обсуждения выяснились и неточности в базе Росреестра, которые тоже вызывали беспокойство, но ситуацию оперативно смогли разрешить в пользу жителей. Задач много, теперь у нас есть новый генеральный план. Будем работать, - написал в Telegram-канале Алексей Богодистов.