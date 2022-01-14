Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае среди детей снизилась.

Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае среди детей снизилась. Об этом на брифинге сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

- Число новых случаев коронавируса за прошедшую неделю на 11% ниже по сравнению с предыдущей - 2698 и 3018 соответственно. В структуре заболевших за последнюю неделю прослеживается определенная тенденция. В 60% случаев заражаются женщины, - отмечает Татьяна Межевая. - Положительные тесты на ковид получают в основном взрослые, а вот заболеваемость детей сильно снизилась. Об этом говорят данные, собранные за последнюю неделю.

С начала года в регионе зарегистрировано 5716 случаев заболевания коронавирусом, в их числе и бессимптомное течение инфекции.