В регионе нет случаев заражения штаммом "омикрон". Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не зарегистрирован. Несмотря на то, что в Ростове уже есть первые случаи выявления этого вида коронавируса, в Краснодарском крае пока таких зараженных нет. Об этом на брифинге сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

- Ежедневно все положительные пробы, полученные при исследовании методом ПЦР, отправляются в Ставропольский противочумный институт для проведения анализа и выделения всех измененных штаммов, - говорит Татьяна Межевая. - Перечень мер для противодействия "омикрону" будет таким же. Это масочный режим и, конечно же, вакцинация. Это наиболее эффективная мера защиты.

Напомним, первый случай заражения штаммом COVID-19 SARS-CoV-2 или «омикрон» зафиксирован в Южной Африке и в Ботсване.