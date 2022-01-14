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Здоровье14 января 2022 8:26

На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не зарегистрирован

Случаи заражения уже есть в Ростове-на-Дону, но в Краснодарский край пока «новая инфекция» не пришла
Евгения СОРОКА
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В регионе нет случаев заражения штаммом "омикрон".

В регионе нет случаев заражения штаммом "омикрон".

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не зарегистрирован. Несмотря на то, что в Ростове уже есть первые случаи выявления этого вида коронавируса, в Краснодарском крае пока таких зараженных нет. Об этом на брифинге сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Межевая.

- Ежедневно все положительные пробы, полученные при исследовании методом ПЦР, отправляются в Ставропольский противочумный институт для проведения анализа и выделения всех измененных штаммов, - говорит Татьяна Межевая. - Перечень мер для противодействия "омикрону" будет таким же. Это масочный режим и, конечно же, вакцинация. Это наиболее эффективная мера защиты.

Напомним, первый случай заражения штаммом COVID-19 SARS-CoV-2 или «омикрон» зафиксирован в Южной Африке и в Ботсване.