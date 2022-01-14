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Общество14 января 2022 8:30

На Кубани спрогнозировали подтопления населенных пунктов из-за подъема уровня рек

В регионе продолжают действовать штормовые и экстренные предупреждения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Вода может зайти в дома

Вода может зайти в дома

В Краснодарском крае 14 января местами ожидаются дожди, мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Также реки могут выйти из берегов.

- В Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах возможны подтопления населенных пунктов из-за подъема уровня воды в реках, - предупредили в оперштабе Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за сильного ветра нагонная волна может подтопить прибрежные территории пяти районов Кубани. В настоящее время под угрозой Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Щербиновский районы.