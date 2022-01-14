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Здоровье14 января 2022 8:31

В Краснодарском крае прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников

Почти треть коек в ковидных госпиталях на Кубани свободна
Евгения СОРОКА
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В Краснодарском крае прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

В Краснодарском крае прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация по коронавирусу на Кубани оценивается как стабильная. В Краснодарском крае в ковидных госпиталях развернуто 5700 коек. Из них 26% - свободны. Об этом на брифинге сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

- Действительно, ситуация по COVID-19 в регионе стабилизировалась, в том числе это отмечалось на новогодние праздники. Однако мы не сидели и не ждали, а готовились к очередному подъему заболеваемости, - отмечает Сергей Зотов. - Все 28 ковидных госпиталей готовы к приему больных, там имеется все необходимое для оказания помощи пациентам.