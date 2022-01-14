В Краснодарском крае прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация по коронавирусу на Кубани оценивается как стабильная. В Краснодарском крае в ковидных госпиталях развернуто 5700 коек. Из них 26% - свободны. Об этом на брифинге сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

- Действительно, ситуация по COVID-19 в регионе стабилизировалась, в том числе это отмечалось на новогодние праздники. Однако мы не сидели и не ждали, а готовились к очередному подъему заболеваемости, - отмечает Сергей Зотов. - Все 28 ковидных госпиталей готовы к приему больных, там имеется все необходимое для оказания помощи пациентам.