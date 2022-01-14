На Кубани врачи рекомендуют раз в полгода проводить ревакцинацию от COVID-19

Прививка поможет защитить организм от опасной инфекции.

Жителям Кубани рекомендуют раз в полгода проводить ревакцинацию от COVID-19. Особенно это необходимо в период роста заболеваемости инфекции. Об этом на брифинге сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

- Повторная вакцинация через более короткий промежуток времени ударом для организма не станет. В организме есть регулирующие механизмы, которые позволят выработать антитела и защититься от инфекции. Голова точно не лопнет, - заверил Сергей Зотов. - Но при этом к вакцинации, конечно, надо подходить разумно. Наши рекомендации - ревакцинироваться стоит через 6 месяцев, но ничего страшного не будет, если вы придете через 5,5. Это не навредит.