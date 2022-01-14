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Здоровье14 января 2022 8:47

На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 465 человек, в том числе у 19 детей

В регионе наблюдаются скачки заболеваемости
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу

Последние новости по коронавирусу

465 случаев COVID-19 выявили в Краснодарском крае за последние сутки, по данным на 14 января. В числе заболевших 19 детей в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщили в оперштабе.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь выявили 122 человека с COVID-19. Также в антирейтинг попали Новороссийск, Тимашевский район и Сочи, здесь заболели 46, 43 и 32 человека соответственно.

- На территории Северского района положительный тест получили 20 человек, в Гулькевичском – 16, в Армавире – 15. По 14 новых пациентов в Динском и Кавказском муниципалитетах, 13 – в Каневском, 12 – в Красноармейском, по 11 – в Курганинском и Лабинском, - сообщили специалисты.

В остальных районах наименьшее количество заболевших.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.