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Здоровье14 января 2022 9:02

На Кубани недостаточно вакцинированных от коронавируса

Об этом сообщил главный внештатный инфекционист края Сергей Зотов
Евгения СОРОКА
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Пожилые люди неохотно делают прививки.

Пожилые люди неохотно делают прививки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Количество вакцинированных от коронавирусной инфекции на Кубани пока вызывает тревогу. Неохотно делают прививки пожилые люди. Об этом на брифинге сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

- Мы выполняем план на 80%. По этому показателю Кубань выше других регионов. Но, что меня настораживает, - недостаточно привито старшее поколение, - сказал Сергей Зотов. - Для нас важно максимально защитить группы риска - это, в первую очередь, лица пожилого возраста с хроническими заболеваниями почек, сердца, легких.

На данный момент 2 644 613 жителей Кубани полностью вакцинированы. Из них повторно вакцинированы 380 тысяч.

- Среди лиц старшего возраста привито лишь 66%, - добавил главный внештатный инфекционист края.