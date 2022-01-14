Когда начнется вакцинация детей от коронавируса в Краснодарском крае.

На данный момент на Кубани отмечается снижение заболеваемости ковидом среди детей. Однако в поликлиниках готовятся к поставке вакцины для юных жителей края. Как удалось узнать «КП» - Кубань», уже приобретено необходимое холодильное оборудование, термоконтейнеры.

- Пока детская вакцина в регион еще не прибыла. Мы ее ждем, - сообщил на брифинге главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов. - Все прививки будут проводиться в кабинетах вакцинации в детских поликлиниках по месту жительства. Укол будут ставить детям старше 12 лет.

Ранее сообщалось, что поставка детской вакцины от новой коронавирусной инфекции ожидается к концу января. Препарат проходит контроль на безопасность. И как только все тесты будут подтверждены, вакцину распределят между регионами.