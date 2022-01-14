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Здоровье14 января 2022 9:49

Для людей, прилетевших из стран ЮАР, в Краснодаре продолжает работать обсерватор

После прибытия необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В связи с распространением нового штамма коронавируса - "омикрона" - в Краснодарском крае продолжает работать обсерватор для прибывших из южноафриканских стран. Об этом сообщила на брифинге заместитель руководителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

- Новый вирус обладает высокой степенью заражаемости, поэтому в Краснодарском крае продолжают усиливать контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, - рассказала Татьяна Гречаная. - Для жителей, прибывших из южноафриканских стран, в Краснодаре развернут обсерватор. По прилете им необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию и обязательное лабораторное исследование.

Также заместитель руководителя Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что на данный момент в обсерваторе пациентов нет.

- Ранее там находились два человека: один из них прибыл из ЮАР, второй - из Кении, - подтвердила Татьяна Гречаная.