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Общество14 января 2022 9:58

Рабочую группу по развитию системы казачьего образования создадут на Кубани

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани планируют создать рабочую группу по развитию системы казачьего образования. В регионе, в том числе, будут разрабатывать и новые учебные пособия.

- В крае 34 казачьих детских сада и 72 школы. В них обучается 103 тысячи человек и работает свыше 6,5 тысячи педагогов и казаков-наставников. Нужно развивать систему казачьего образования, - сказал вице-губернатор Александр Власов.

В регионе продолжат проходить переподготовку учителя и наставники. А также рассмотрят вопросы по развитию системы казачьего образования.