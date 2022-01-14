Рабочую группу по развитию системы казачьего образования создадут на Кубани

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На Кубани планируют создать рабочую группу по развитию системы казачьего образования. В регионе, в том числе, будут разрабатывать и новые учебные пособия.

- В крае 34 казачьих детских сада и 72 школы. В них обучается 103 тысячи человек и работает свыше 6,5 тысячи педагогов и казаков-наставников. Нужно развивать систему казачьего образования, - сказал вице-губернатор Александр Власов.

В регионе продолжат проходить переподготовку учителя и наставники. А также рассмотрят вопросы по развитию системы казачьего образования.