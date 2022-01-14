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Общество14 января 2022 10:24

Среднемесячная зарплата на крупных предприятиях Краснодара составила 55 тысяч рублей

Также выросла и среднекраевая
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Статистика показывает рост зарплаты в регионе

Статистика показывает рост зарплаты в регионе

В Краснодаре на крупных предприятиях сотрудники в среднем стали получать 55 тысяч рублей. Увеличилась и среднекраевая зарплата.

- Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Краснодара сейчас составляет 55,4 тысячи рублей. А среднекраевой уровень зарплаты вырос до 45,6 тысячи рублей, - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника управления экономики Василия Литвина.

В целом за прошлый год среднемесячная зарплата Краснодара и края выросла на 9,4%.