Среднемесячная зарплата на крупных предприятиях Краснодара составила 55 тысяч рублей

Статистика показывает рост зарплаты в регионе

В Краснодаре на крупных предприятиях сотрудники в среднем стали получать 55 тысяч рублей. Увеличилась и среднекраевая зарплата.

- Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Краснодара сейчас составляет 55,4 тысячи рублей. А среднекраевой уровень зарплаты вырос до 45,6 тысячи рублей, - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника управления экономики Василия Литвина.

В целом за прошлый год среднемесячная зарплата Краснодара и края выросла на 9,4%.