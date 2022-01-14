В Туапсе убрали упавшее на дорогу дерево

Дерево распилили и увезли

В районе Туапсе на федеральную трассу А-147 ветром повалило огромное дерево. По счастливой случайности упавший ствол ни один из автомобилей не задел. Дорожники оперативно распилили и убрали ствол с проезжей части. В настоящее время проезд полностью восстановлен.

- Движение по трассе в районе Туапсе не прерывалось и в настоящее время восстановлено полностью. К 13 часам оно уже было штатным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Упрдор «Черноморье».

Фото: Упрдор "Черноморье"

Вдоль дороги сотрудники администрации спиливают опасные деревья, которые сползли вместе с локальным оползнем. Проезжая часть при этом не задета, только прилегающие территории.