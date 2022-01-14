В Курганинском районе Кубани из-за переметов на дороге вводили реверсивное движение

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В Краснодарском крае сохраняется сложная обстановка с непогодой. Снегопад продолжает идти в нескольких районах. Так, в Курганинском районе из-за переметов вводили реверсивное движение.

- В Курганинском районе связи с перемётами трассе Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная на один час было введено реверсивное движение. На участке дороги техника расчищала снег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ГИБДД предупредили, что в регионе вновь ожидаются осадки и ветер. Водителей просят быть внимательными и осторожными.