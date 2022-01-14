Половина новогодних поездок краснодарцев длились дольше официальных праздников

Многие краснодарцы старались продлить себе новогодние каникулы

Многие жители Краснодара продлили себе официальные каникулы. Аналитики изучили данные по бронированию авиабилетов и отелей и сделали вывод, что половина новогодних поездок краснодарцев закончилась после 10 января.

- 57% жителей Краснодара отдыхали дольше официальных новогодних каникул. Пользователи добавляли к ним несколько дней отпуска в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу, - отметили аналитики.

Горожане продлевали каникулы в среднем до двух недель. Чаще всего выбирали Беларусь, Узбекистан, Сербию и Таиланд. По России больше всего путешествий было в Москву, Казань, Тюмень, Астрахань и Красноярск.