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Общество14 января 2022 12:18

Половина новогодних поездок краснодарцев длились дольше официальных праздников

Об этом сообщили аналитики сервиса Яндекс.Путешествия
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Многие краснодарцы старались продлить себе новогодние каникулы

Многие краснодарцы старались продлить себе новогодние каникулы

Многие жители Краснодара продлили себе официальные каникулы. Аналитики изучили данные по бронированию авиабилетов и отелей и сделали вывод, что половина новогодних поездок краснодарцев закончилась после 10 января.

- 57% жителей Краснодара отдыхали дольше официальных новогодних каникул. Пользователи добавляли к ним несколько дней отпуска в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу, - отметили аналитики.

Горожане продлевали каникулы в среднем до двух недель. Чаще всего выбирали Беларусь, Узбекистан, Сербию и Таиланд. По России больше всего путешествий было в Москву, Казань, Тюмень, Астрахань и Красноярск.