В Туапсе ликвидировали последствия оползня

Фото: оперштаб Кубани

В Туапсе вблизи участка федеральной дороги сошел оползень. Пласт земли перекрыл водосток и вырвал деревья с корнями. Их спилили, чтобы ветки не упали на трассу. В настоящее время последствия ликвидированы.

- С места вывезли грунт. Движение автомобилей не прекращалось, автомобилисты объезжали участок через город, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что под Туапсе на федеральную трассу А-147 ветром повалило огромное дерево. По счастливой случайности упавший ствол ни один из автомобилей не задел.