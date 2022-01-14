Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 13:01

В Туапсе ликвидировали последствия оползня

Он вырвал деревья с корнями
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: оперштаб Кубани

Фото: оперштаб Кубани

В Туапсе вблизи участка федеральной дороги сошел оползень. Пласт земли перекрыл водосток и вырвал деревья с корнями. Их спилили, чтобы ветки не упали на трассу. В настоящее время последствия ликвидированы.

- С места вывезли грунт. Движение автомобилей не прекращалось, автомобилисты объезжали участок через город, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что под Туапсе на федеральную трассу А-147 ветром повалило огромное дерево. По счастливой случайности упавший ствол ни один из автомобилей не задел.