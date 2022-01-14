Более 680 многоэтажек капитально отремонтируют на Кубани в 2022 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае планируют отремонтировать более 680 домов. На эти цели направят около 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В крае обновят более 680 домов – порядка 420 крыш, 160 фасадов. Также модернизации подлежат внутридомовые системы электроснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. Их капитально отремонтируют более чем в 300 домах. В списке работ – ремонт подвалов и фундаментов, – отметили в пресс-службе администрации Кубани.

Большинство домов, которые будут капитально ремонтировать, находятся в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Есть дома, требующие ремонта, в Абинском, Курганинском, Крымском и Тбилисском районах.