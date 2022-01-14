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Дворы Краснодара расчищают от снега и сосулек. Управляющие компании за наледь на домах могут оштрафовать до 300 тысяч рублей.

- Расчищать придомовые территории от снега, обрабатывать пешеходные дорожки специальными реагентами против скользкости, а также удалять сосульки со зданий и строений — задача управляющих компаний и собственников зданий, – отметили в мэрии.

Управляющим компаниям за наледь на крышах и неубранный снег грозит штраф до 300 тысяч рублей. При этом штрафы не ложатся на плечи жильцов. Должностные лица их оплачивают из собственных средств, юридические — из средств управляющей организации.

О сосульках и гололеде во дворах можно сообщить по номеру 8-861-218-92-70 или в ЕДДС по номеру 050.

Пешеходов и водителей просят быть внимательными. Ходить вдоль домов не рекомендуется. Сосульки также замечены и на мостах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре и крае прогнозируют морозы до -20 градусов.