Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 13:47

Дворы Краснодара расчищают от снега и сосулек

Льдины замечены и на мостах
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Дворы Краснодара расчищают от снега и сосулек. Управляющие компании за наледь на домах могут оштрафовать до 300 тысяч рублей.

- Расчищать придомовые территории от снега, обрабатывать пешеходные дорожки специальными реагентами против скользкости, а также удалять сосульки со зданий и строений — задача управляющих компаний и собственников зданий, – отметили в мэрии.

Управляющим компаниям за наледь на крышах и неубранный снег грозит штраф до 300 тысяч рублей. При этом штрафы не ложатся на плечи жильцов. Должностные лица их оплачивают из собственных средств, юридические — из средств управляющей организации.

О сосульках и гололеде во дворах можно сообщить по номеру 8-861-218-92-70 или в ЕДДС по номеру 050.

Пешеходов и водителей просят быть внимательными. Ходить вдоль домов не рекомендуется. Сосульки также замечены и на мостах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре и крае прогнозируют морозы до -20 градусов.