Права 1850 обманутых дольщиков восстановлены в Сочи

В Сочи обманутые дольщики получили надежду на новоселье. Фото: пресс-служба администрации Сочи

За 2021 год в Сочи в правах были восстановлены 1850 дольщиков. Дома, в строительство которых люди вложили свои средства, были исключены из реестра проблемных объектов. Как сообщили в мэрии города, сейчас на территории курорта значится 13 долгостроев.

- В 2022 году планируется завершить строительство восьми жилых комплексов, что позволит в дальнейшем удовлетворить права почти 2400 участников долевого строительства, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Почти 500 человек предпочли не ждать, когда их квартиры в восьми литерах ЖК «Ямайка» будут достроены, и выбрали денежные компенсации. Выплаты начнутся в ближайшее время.