В Сочи ребенок упал на рельсы за четыре минуты до отправления поезда

Реакция полицейского спасла ребенка от смерти в Сочи

Трагедией могла закончиться оплошность родителей маленькой девочки, которые не уследили за ребенком. Случай произошел еще 10 января, но спустя три дня видео с камер наблюдения попало на суд общественности. На кадрах видно, что из состава вышла семья с двумя детьми. Пока взрослые занимались грудничком в коляске, старший ребенок отправился на прогулку по перрону. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги прокомментировали инцидент.

- Ребенок пересек линию безопасности и упал в пространство между вагоном и пассажирской платформой. Это произошло за 4 минуты до отправления поезда. Хорошо, что поблизости находился сотрудник подразделения транспортной безопасности, который мгновенно подбежал и вытащил ребенка на платформу, - рассказали в ведомстве.

Полицейский передал ребенка родителям. Мать девочки осмотрела ее и отказалась проследовать в больницу, чтобы убедиться в том, что дочь не пострадала. Сотрудники СКЖД напоминают, что железная дорога – территория повышенной опасности и просят внимательней следить за детьми.