В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности

Власти региона продлили режим повышенной готовности до 1 марта. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 1 марта 2022 года. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба 14 января. Все противоковидные меры также продлены и продолжают действовать на территории региона.

- Согласно документу до 1 марта 2022 года сохраняются все действующие ограничения. Постановление уже подписано губернатором Вениамином Кондратьевым, - сообщили в администрации Кубани.

Действуют ограничения на посещение ряда мероприятий и объектов жителями и гостями региона старше 18 лет. Вход в деловые, развлекательные и торговые центры возможен только при предъявлении QR-кода из личного кабинета портала "Госуслуги" или справки о перенесенном заболевании. Также без данных документов не получится обратиться в салоны красоты, спортзалы и кафе. Доступ открыт лишь в магазины с товарами первой необходимости, аптеки и продовольственные магазины.