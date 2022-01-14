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Общество14 января 2022 15:19

Дожди, снег и ураганы угрожают Кубани в субботу и воскресенье

Создан межведомственный штаб, который держит на контроле ситуацию во всех муниципалитетах региона
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарском крае на выходных будет не до прогулок

В Краснодарском крае на выходных будет не до прогулок

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

В Краснодарском крае под конец недели погода станет намного хуже, чем даже в начале, когда на Кубани только ввели режим повышенной готовности по неблагоприятным метеоусловиям. Регион будут терзать ураганы, в некоторых районах порывы ветра достигнут 35 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют ледяные дожди и мокрый снег.

- В период с 14 по 15 января местами в крае ожидается комплекс метеоявлений, связанный с сильными осадки в виде дождя, мокрого снега, ливнями в сочетании с грозой и сильным ветром. На юго-западных притоках реки Кубань, юго-восточной территории края, и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - рассказали в Краснодарском центре метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главк регионального управления МЧС взял ситуацию под контроль. Ведомство перешло в режим повышенной готовности. Организована работа оперативного штаба, который объединил представителей нескольких ведомств и муниципалитетов.