Сборная России по бобслею выбрала Сочи для подготовки к Олимпиаде

Российские бобслеисты на трассах Красной Поляны готовятся к Олимпиаде Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сочи началась подготовка российских бобслеистов в Олимпиаде в Пекине. Спортсмены тренируются на одной из самых современных санно-бобслейных трасс в стране, которую возвели к Олимпийским играм 2014 года. Как сообщили в администрации Краснодарского края, регион стал основной площадкой для подготовки будущих чемпионов по этому виду спорта.

– Мы приступили к финальной стадии подготовки наших спортсменов и тренеров к Олимпиаде. Краснодарский край стал базовым регионом для сборной команды России по бобслею. Важно, чтобы все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, – сказал Александр Власов.

Олимпийские игры по зимним видам спорта пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Следом, 4 марта, откроются Паралимпийские, которые продлятся до 13 марта.