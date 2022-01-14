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Общество14 января 2022 17:56

В центре Краснодара 3500 жителей остались без электроэнергии

Из-за аварии на линии вышли из строя 27 подстанций
Евгения ХАЛИКОВА
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В домах жителей краевого центра нет света

В домах жителей краевого центра нет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 17 улиц в центре Краснодара остались без электроснабжения. Из-за аварии на линии обесточены объекты на Красная, Кондратенко Николая, Октябрьская, Кошевого пр., Затонная, Красина, Постовая, Оранжерейная, Победы Площадь, Береговая, Мира, Кубанонабережная, Индустриальная, Орджоникидзе, Кирова, Рашпилевская Пушкина, Западный ВО. Как сообщили в НЭСК-Электросети», вышли из строя 27 подстанций.

- По предварительных подсчетам без света оставили 3,5 тысячи человек, из них 1150 детей. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали – рассказали в единой диспетчерской дежурной службе.

По подсчетам электриков, на устранение аварии потребуется до 5 часов. Ремонтно-восстановительные работы уже начались.