В Краснодарском крае машина с тремя детьми улетела в кювет

В 10 км от Горячего Ключа в лес улетел автомобиль с детьми. Фото: kuban_trophy

В Краснодарском крае матери с тремя детьми пришлось более получаса ждать помощи. Автомобиль, на котором семья возвращалась домой, занесло на скользкой лесной дороге и вынесло в лес. Проезжающие мимо водители видели съехавший с трассы автомобиль, но не останавливались. В конце-концов, авто с горящими фарами привлекло проезжающих мимо спортсменов трофи-рейдов, которые вызволили из западни женщину и детей.

- Естественно, что мы не могли пройти мимо, тем более, что у нас есть весь арсенал для вызволения авто из снежного плена. Самое печальное, что женщина с детьми находилась в такой ситуации уже минут 30, и за это время остановился только один мужчина на Театре, ну и мы. Поражает то количество равнодушия, которое есть в наших людях. Никогда не проходите мимо. Всегда старайтесь помочь и, по возможности, не берите денег за помощь. Удачи на дорогах, - рассказал джипер команды «Кубань трофи» Юрий Рыбальченко.

Чемпионы мира по автотуризму не только вытащили автомобиль, но и дождались главу многодетного семейства, который подъехал спустя несколько минут после спасения.