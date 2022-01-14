В Ейском районе заработали сирены, предупреждающие о ЧС

В Ейском районе угроза подтопления нагонными волнами. Фото: viktor_liahov

В Ейском районе усиливается ветер и шторм на Азовском море. Синоптики предупреждали об образовании нагонных волн высотой выше метра и прогнозы начались сбываться. На улицах Должанской идет оповещение местного населения об угрозе подтоплении.

- В это же время оперативной группой службы спасения Ейского района совместно с сотрудниками администрации Ясенского сельского поселения ведётся работа по мониторингу оперативной обстановки в п. Ясенская Переправа. Особое внимание уделяется уровню воды в море, - рассказал в соцсетях глава района Виктор Ляхов.

Населенные пункты объезжают мониторинговые группы, в том числе и сотрудники краевой службы МЧС. В случае необходимости, они организуют эвакуацию людей.