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Общество14 января 2022 20:27

В Ейском районе заработали сирены, предупреждающие о ЧС

Жители готовятся к эвакуации из-за угрозы подтопления
Евгения ХАЛИКОВА
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В Ейском районе угроза подтопления нагонными волнами. Фото: viktor_liahov

В Ейском районе угроза подтопления нагонными волнами. Фото: viktor_liahov

В Ейском районе усиливается ветер и шторм на Азовском море. Синоптики предупреждали об образовании нагонных волн высотой выше метра и прогнозы начались сбываться. На улицах Должанской идет оповещение местного населения об угрозе подтоплении.

- В это же время оперативной группой службы спасения Ейского района совместно с сотрудниками администрации Ясенского сельского поселения ведётся работа по мониторингу оперативной обстановки в п. Ясенская Переправа. Особое внимание уделяется уровню воды в море, - рассказал в соцсетях глава района Виктор Ляхов.

Населенные пункты объезжают мониторинговые группы, в том числе и сотрудники краевой службы МЧС. В случае необходимости, они организуют эвакуацию людей.