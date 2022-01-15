Что произошло за ночь 15 января в Краснодарском крае: В регионе продлили режим повышенной готовности до 1 марта. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Что произошло за ночь 15 января в Краснодарском крае. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 марта.

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