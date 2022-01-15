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Общество15 января 2022 4:30

Погода в Краснодаре 15 января: Ночью пойдет дождь, днем - выпадет мокрый снег

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 15 января 2022 года
Юлия ЧУБАКОВА
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Погода в Краснодаре 15 января: Ночью пойдет дождь, днем - выпадет мокрый снег

Погода в Краснодаре 15 января: Ночью пойдет дождь, днем - выпадет мокрый снег

Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 января Краснодар снова окажется во власти непогоды: ночью в краевом центре пройдет обильный дождь, днем - выпадет мокрый снег. Синоптики предупреждают: на дорогах возможно образование гололедицы.

- 15 января в Краснодаре прогнозируется усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 5-10 м/с ночью, 17-22 м/с. - утром и в первую половину дня. Температура воздуха ночью и днем составит 0…2 градуса, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В некоторых районах прогнозируются ливни, выпадение снега и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.