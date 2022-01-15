Ярмарки выходного дня снова начали работать в Краснодаре

В Краснодаре возобновили работу ярмарки выходного дня. Фото: krd.ru

В Краснодаре возобновили работу ярмарки выходного дня. 15 января сюда привезли около 90 тонн сельхозпродукции:овощи, сезонные фрукты, выращенные кубанскими агрономами, мясо, молочные продукты, мед, рыба и хлебобулочные изделия. В ярмарках принимают участие около 600 сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодара.

- Продовольственные ярмарки выходного дня после новогодних каникул возобновили свою работу. Купить качественные продукты краевых производителей по оптимальным ценам можно будет каждую субботу, - подтвердил и.о. начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Виталий Жадан.

Ярмарки будут работать с 8:00 до 18:00. Павильоны расположены по десяти адресам: на улицах им. Евдокии Бершанской (рядом с домом № 26), им. Буденного (между ул. Красной и Рашпилевской), им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11), им. Дзержинского (около дома №213), им. Каляева, а также на улицах Уральской, Восточно-Кругликовской, Бургасской, Одесской и по проспекту Чекистов (вблизи дома № 9).

Кроме того, на улице им. Захарова (рядом с домом № 23) появилась ярмарка, работающая в круглогодичном режиме. Ее можно посетить ежедневно с 08:00 до 20:00.