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Общество15 января 2022 6:10

Сочи засыпало снегом

Осадки припорошили дорожки и крыши домов
Юлия ЧУБАКОВА
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В Сочи выпал снег

В Сочи выпал снег

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 15 января выпал снег. В южный город пришло резкое похолодание. Первые осадки начали идти на курорте еще 14 января. А уже сегодня крыши домов покрылись белым покрывалом, а на балконах образовались сосульки - редкое явление для курорта.

- 15 января в Сочи ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможно образование гололедицы. Днем температура воздуха достигнет +5 градусов, ночью - опустится до -1...-3 градусов, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе прогнозируются ливни, выпадение мокрого снега и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.