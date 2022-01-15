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Общество15 января 2022 7:51

Здание участковой больницы отремонтировали в Тимашевском районе

В 2022 году в медучреждении появится новое оборудование
Юлия ЧУБАКОВА
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В станице Новокорсунской отремонтировали больницу. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Новокорсунской отремонтировали больницу. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станицы Новокорсунской Тимашевском районе завершился ремонт участковой больницы. Здесь отреставрировали фасад здания, обновили стены и полы, а также проложили новые сети тепло-, водо- и электроснабжения, установили пожарную сигнализацию. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского края.

- На эти цели выделили около 25 миллионов рублей. В 2022 году в участковую больницу поступит новое оборудование, - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ремонт медучреждения прошел в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2022 году планируют провести работы еще в 50 медучреждениях. На это выделено свыше 1 миллиарда рублей.