Строительство спорткомплекса в Васюринском районе завершено на 60%

Спорткомплекс в станице Крупской. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Крупской Васюринского района продолжается строительство многофункционального спорткомплекса. Объект готов на 60%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

- Спорткомплекс удобно расположен — в центре, напротив станичной школы. Там оборудуют зал для игровых видов спорта, раздевалки, медицинский кабинет, - отмечено в сообщении.

Зал будет предназначен для проведения тренировок по волейболу, гандболу, теннису и мини-футболу. Сейчас на объекте монтируют теплотрассу и наружные сети теплоснабжения, а также обрабатывают металлоконструкции. Завершить строительство обещают к концу 2022 года.

В 2022 году в Краснодарском крае планируют построить более 40 спортивных объектов.