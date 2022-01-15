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Общество15 января 2022 8:15

Строительство спорткомплекса в Васюринском районе завершено на 60%

Объект планируют сдать в эксплуатацию к концу 2022 года
Юлия ЧУБАКОВА
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Спорткомплекс в станице Крупской. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Спорткомплекс в станице Крупской. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Крупской Васюринского района продолжается строительство многофункционального спорткомплекса. Объект готов на 60%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

- Спорткомплекс удобно расположен — в центре, напротив станичной школы. Там оборудуют зал для игровых видов спорта, раздевалки, медицинский кабинет, - отмечено в сообщении.

Зал будет предназначен для проведения тренировок по волейболу, гандболу, теннису и мини-футболу. Сейчас на объекте монтируют теплотрассу и наружные сети теплоснабжения, а также обрабатывают металлоконструкции. Завершить строительство обещают к концу 2022 года.

В 2022 году в Краснодарском крае планируют построить более 40 спортивных объектов.