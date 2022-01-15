Штормовое предупреждение сохраняется в Краснодарском крае

За ситуацией следят оперативные службы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно сохранится в регионе до 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На территории Краснодарского края продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, сильному ветру, подъему уровня рек, выпадению снега в Сочи. В регионе развернут оперативный штаб, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, в Белореченском, Апшеронском, Туапсинском, Северском районах, а также в Сочи, Горячем Ключе, Анапе и Геленджике ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. За ситуацией следят оперативные группы. Спецтехника приведена в готовность, проводится постоянный мониторинг дорожной обстановки. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам в горной местности и на перевалах.