Экстренная откачка воды из ерика началась в Горячем Ключе

В Горячем Ключе работают аварийные бригады. Они экстренно откачивают воду из ерика в жилом поселке "Курортный". Его затопило накануне вечером, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Население предупредили о поднятии уровня реки и возможном подтоплении. Жителям рекомендовали собрать документы и тёплые вещи, - проинформировали людей в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Кроме того, работы продолжаются и в поселке Мирном - там с вечера 14 января работают спасатели. Подъем уровня воды в реках ожидается к 16:00 15 января.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.