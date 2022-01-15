Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 10:45

Экстренная откачка воды из ерика началась в Горячем Ключе

В городе работают аварийные службы
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Горячем Ключе работают аварийные бригады. Они экстренно откачивают воду из ерика в жилом поселке "Курортный". Его затопило накануне вечером, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Население предупредили о поднятии уровня реки и возможном подтоплении. Жителям рекомендовали собрать документы и тёплые вещи, - проинформировали людей в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Кроме того, работы продолжаются и в поселке Мирном - там с вечера 14 января работают спасатели. Подъем уровня воды в реках ожидается к 16:00 15 января.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.