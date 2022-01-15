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Здоровье15 января 2022 10:59

15 января в Краснодарском крае выявили 561 случай коронавируса

Большинство инфицированных - в Краснодаре
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

15 января в Краснодарском крае выявили 561 случай заражения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

- Среди заболевших 338 женщин и 223 мужчины. В том числе 53 ребенка в возрасте от 6 месяцев. Самому старшему пациенту 94 года, - отметили в пресс-службе оперштаба.

Большинство инфицированных за последние сутки выявили в Краснодаре. Здесь положительный тест на ковид получили 177 жителей. На втором месте в антирейтинге - Новороссийск. В городе-герое - 63 заболевших. В Сочи опасную инфекцию выявили у 34 человек.

Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 1 марта.