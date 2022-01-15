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Общество15 января 2022 11:34

Производство агропродукции по международным стандартам увеличат до 70% в Краснодарском крае

Такая цель будет достигнута путем автоматизации процессов
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае планируют увеличить производство продукции по международным стандартам до 70%. Поставленная цель будет достигнута путем автоматизации процессов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Для того, чтобы мы могли без проблем экспортировать готовую продукцию в любые страны мира, она должна соответствовать международным стандартам качества и безопасности. В основном это колбасные и кондитерские изделия,молочная продукция, плодоовощные консервы, мука, – заявил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Заместитель губернатора также отметил, что за последние девять месяцев сумма, направленная на перевооружение технического оборудования, превысила восемь миллиардов рублей,